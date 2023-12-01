В Хабаровске возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в доме

Очаг возгорания обнаружили в комнате одного из погибших, который, по данным следствия, курил и злоупотреблял алкоголем

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи в Хабаровске завели уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в жилом доме. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказали в управлении.

Пожар произошел ночью на Матвеевском шоссе, в доме, который ранее являлся общежитием. В одной из секций после ликвидации огня обнаружили тела проживавших в комнатах 60-летнего мужчины, 46-летней женщины, а также еще одного мужчины, личность которого устанавливается. В его комнате выявили очаг возгорания. Предварительно установлено, что мужчина курил и злоупотреблял алкоголем.