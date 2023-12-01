Под Волгоградом мать ребенка-инвалида присвоила 700 тыс. рублей соцвыплат на сына

Возбуждено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ольховском районе Волгоградской области в отношении 44-летней местной жительницы, которая присвоила себе более 700 тыс. рублей соцвыплат, перечисленные ее 15-летнему сыну-инвалиду. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Ольховского района. <…> Подозреваемая, являясь матерью 15-летнего ребенка-инвалида, в период с августа 2021 по сентябрь 2023 года присваивала себе денежные средства, перечисляемые мальчику в качестве социальных выплат. <…> За указанный период фигурантка распорядилась по собственному усмотрению денежными средствами в размере более 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с августа 2021 года подросток перестал жить с матерью и переехал к сестре в Волгоград. Несмотря на это, его мать не перечисляла сыну положенные ему соцвыплаты.