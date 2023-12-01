В Челябинской области при пожаре погиб ребенок

В момент ЧП в квартире находились двое взрослых и пятеро детей

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Тело девочки обнаружили при тушении пожара, который произошел ночью в жилом доме в селе Варна Челябинской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"В результате происшествия погибла девочка 2014 года рождения. В квартире находились двое взрослых и пятеро детей", - говорится в сообщении.

Сигнал о пожаре поступил ночью. Возгорание произошло в жилом доме на четырех хозяев. "Из-за позднего сообщения огонь успел набрать силу. К моменту прибытия подразделений горели квартира и кровля. Пожар ликвидирован", - рассказали в пресс-центре.

В причине возгорания предстоит разобраться специалистам испытательной пожарной лаборатории. Организована работа психолога для помощи пострадавшим. Семья характеризуется как благополучная.