СК задержал подозреваемого в убийстве 28-летней давности под Оренбургом

Его нашли в Донецке

ТАСС, 1 декабря. Правоохранители задержали подозреваемого, совершившего с двумя соучастниками убийство в 1995 году в Оренбургской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

При проведении расследования дела задержали, а затем осудили двух фигурантов. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 14 до 15 лет. "Третий соучастник после совершения преступления покинул территорию Оренбургской области и на протяжении 28 лет скрывался. Он был задержан в Донецке в результате совместной работы следователей СУ СК России по Оренбургской области с сотрудников уголовного розыска", - говорится в сообщении.

Подозреваемого доставили в Оренбургскую область. Следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

30 января 1995 года в жилом доме в селе Татищево Оренбургской области обнаружили тело 29-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили дело об убийстве. Было установлено, что три пьяных местных жителя в возрасте от 18 до 22 лет нанесли мужчине множество ударов и ножевых ранений, от которых тот умер.