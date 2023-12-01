Глава района в Забайкалье ушел в отставку после очередного нападения собак на ребенка

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о халатности

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Читинского района Забайкальского края Виктор Машуков, ранее осужденный за халатность, вследствие которой от собак пострадали 29 человек и погибла девочка, ушел в отставку после очередного нападения на ребенка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"30 ноября был мой последний рабочий день в администрации Читинского района. С сегодняшнего дня я вышел в отставку. Причиной послужило возбуждение сотрудниками Следственного комитета России уголовного дела из-за нападения собаки на ребенка в селе Засопка 29 ноября", - написал он.

Собака в Засопке напала на девятилетнего мальчика. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. По факту произошедшего следователи СУ СКР по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по статье о халатности. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

Помимо этого, 1 декабря собаки напали на ребенка в селе Жипковщина Читинского района. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Проблема с контролем за безнадзорными животными была поднята в Забайкалье в конце января 2022 года, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. Жительницу Домны, которая содержала в своем дворе напавших на ребенка собак, в середине июля 2022 года приговорили к 1 году 10 месяцам ограничения свободы. Самих животных поместили в питомник.

В ноябре 2022 года Машуков должен был стать исполняющим обязанности руководителя администрации Читы. Однако он отказался от должности после возбуждения на него уголовного дела о халатности. Установлено, что в Читинском районе собаки часто нападали на людей, при этом Машуков не вводил режим повышенной готовности и не принимал мер для предотвращения новых нападений. Приговор ему вынесли в июле 2023 года, назначив штраф 100 тыс. рублей.