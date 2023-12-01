Жителя Рязани задержали за совершение терактов по заданию военной разведки Украины

По данным ФСБ, фигурант рассказал, что в феврале 2023 года в Стамбуле его завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Жителя Рязани, завербованного военной разведкой Украины, задержали за совершение терактов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России и пресс-службе Следственного комитета России.

По данным СК, подозреваемого установили при проведении расследования уголовного дела о подрыве 11 ноября 2023 года самодельного взрывного устройства на перегоне "Рыбное - Блокпост 204-й км" в Рязанской области, когда опрокинулись 15 вагонов проходившего грузового поезда.

"Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. В ходе допроса задержанный дал признательные показания", - сообщили в СК. "Согласно показаниям задержанного, в феврале 2023 года в Стамбуле он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе (Латвия) при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань", - отметили в ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, 20 июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми при помощи четырех квадрокоптеров атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани.

При проведении обысков у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации с фото- и видеоотчетами о совершенных им преступлениях. Как сообщили в СК, в ближайшее время ему предъявят обвинение по уголовному делу о подрыве грузового поезда, возбужденному следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Проводятся мероприятия по проверке его причастности к совершению других терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб, отметили в ФСБ.