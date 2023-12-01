В Челябинске из-за пожара из цеха завода эвакуировались 30 работников

По данным МЧС, пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Возгорание ванны с лаком стало причиной самостоятельной эвакуации 30 работников цеха в Челябинске, сообщили журналистам в пресс-центре главного управления МЧС России по Челябинской области.

"Огнеборцы выезжали по вызову на Косарева, 1. В одном из цехов предприятия произошло возгорание ванны с лаком объемом 2 куб. м. До прибытия пожарных из здания вышли 30 работников, никто не пострадал", - сказали в пресс-центре.

Возгорание оперативно ликвидировали, на работу предприятия происшествие не повлияло. Причина устанавливается.

Согласно справочнику "2ГИС", на Косарева, 1, расположен Челябинский электровозоремонтный завод.