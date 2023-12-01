Напавшего на полицейского и пристава в суде Ростова-на-Дону приговорили к 25 годам колонии

Ивана Костюкова доставили в здание Пролетарского районного суда для разбирательства по делу о нападениях на инкассаторов и попытке грабежа, но отпросившись в туалет, он напал на конвоирующего с заточкой и выстрелил в судебного пристава

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Ростовский областной суд приговорил Ивана Костюкова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции и судебного пристава в здании Пролетарского районного суда города, к 25 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд постановил признать виновным Костюкова и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет", - сказал судья.

Летом 2022 года Костюкова, обвиняемого в нескольких нападениях на инкассаторов и попытке грабежа, доставили под конвоем в здание Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону для участия в судебном заседании. Попросив конвоирующего сопроводить его в туалет, напал на сотрудника с заточкой, а также несколько раз выстрелил в судебного пристава при попытке скрыться, его задержали.

По первым инкриминируемым преступлениям осенью 2022 года Костюкова приговорили к 17 годам колонии.