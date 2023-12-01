Ураган в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к ЧП федерального уровня

По данным МЧС, установлен федеральный уровень реагирования

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Непогоду с ураганом и штормом в Донецкой Народной Республике, Крыму и Севастополе отнесли к ЧС федерального уровня реагирования.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"1 декабря состоялось заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя министра МЧС России Анатолия Супруновского. Ее решением обстановка, сложившаяся в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территориях Донецкой Народной Республики, Республики Крым и города Севастополя, отнесена к ЧС федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования", - сказали в пресс-службе.