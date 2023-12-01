Прокуратура Москвы передает в суд дело об убийстве сотрудницы Роспотребнадзора

По данным следствия, обвиняемый напал на женщину, затащил ее в кусты, нанеся при этом не менее 13 ударов, после чего задушил и похитил мобильный телефон

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направляет в суд дело о разбойном нападении и убийстве сотрудницы столичного управления Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, не называя имя жертвы. По данным ТАСС, речь идет об убийстве начальника отдела кадров управления Роспотребнадзора по Москве Натальи Радченко.

Как отметили в прокуратуре, 37-летнему обвиняемому инкриминируется убийство, сопряженное с разбоем, и разбой (ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 162 УК РФ).

По данным следствия, 18 сентября 2023 года обвиняемый возле дома номер 8 на Молдавской улице напал на незнакомую женщину 1972 года рождения, затащил ее в кусты, нанеся при этом не менее 13 ударов, после чего задушил, похитил мобильный телефон стоимостью 6 тыс. рублей и скрылся с места происшествия, впоследствии выбросив телефон.

Ранее сообщалось что обвиняемый - уроженец Дагестана, проживавший в Москве без регистрации и места работы - признался в совершении преступления, заявив, что по одежде жертвы посчитал, что у нее есть деньги и ценное имущество.

Уголовное дело будет направлено в Мосгорсуд. Обвиняемый содержится под стражей.