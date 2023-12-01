Суд в Казани продлил арест редактору "Радио Свобода" Алсу Курмашевой

Она пробудет в СИЗО до 5 февраля 2024 года

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Казани продлил на два месяца арест редактора радиостанции "Радио Свобода" (признана в России иноагентом) Алсу Курмашевой по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Сам процесс закрыли от прессы. "Меру пресечения продлили на два месяца, до 5 февраля", - сообщил журналистам следователь после заседания.

Адвокат Курмашевой Рим Сабиров заявил, что намерен обжаловать решение суда. "Лицо, обвиняемое в преступлении средней тяжести, конечно же, не может находиться под стражей. В данном случае мы считаем, что суд предвзято подходит к избранию меры пресечения", - сказал он.

Курмашеву задержали в октябре по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством России обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). 23 октября суд отправил ее в СИЗО сроком на 1 месяц и 17 суток.