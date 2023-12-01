В Белгородской области за сутки зафиксировали более 70 прилетов

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Украинские военные за 30 ноября выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 70 боеприпасов, также совершили несколько атак дронами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено семь артиллерийских снарядов и шесть гранатометных выстрелов, по селу Журавлевка - четыре артиллерийских снаряда. В селе Наумовка средствами радиоэлектронной борьбы посажены два БПЛА противника. В селе Солнцевка атаковали с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Борисовском районе 30 ноября под обстрел попала окраина села Богун-Городок - зафиксировали шесть прилетов. В Волоконовском районе из миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый - установили четыре прилета.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпустили 12 минометных снарядов, по окраине села Дроновка - 4, по окраине села Новостроевка-Вторая - 6 минометных снарядов. В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Староселье - зафиксировали восемь прилетов.

В Шебекинском городском округе в селе Терезовка с БПЛА сбросили одно самодельное взрывное устройство. По хутору Мухин ВСУ выпустили четыре минометных снаряда, по хутору Панков - три минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - шесть, по селу Муром - два снаряда, по селу Середа - один минометный снаряд. "Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.