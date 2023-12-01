В Новосибирской области осудили женщину, похитившую 46 млн рублей под видом инвестиций

Потерпевшими по делу проходят 33 человека

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области назначил пять лет колонии общего режима 31-летней местной жительнице, которая под видом инвестиций похитила более 46 млн рублей у 33 вкладчиков. Женщина полностью признала вину в содеянном, сообщили в прокуратуре региона.

"С учетом мнения прокурора Карасукского района, поддерживавшего государственное обвинение по указанному уголовному делу, суд назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отсрочив реальное отбывание наказание до достижения ребенком, находящемся на иждивении осужденной, возраста 14 лет", - говорится в сообщении.

Ее признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд установил, что с января 2019 по август 2022 года подсудимая, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами с целью незаконного обогащения, сообщала гражданам заведомо ложные сведения о якобы осуществлении ею инвестиционной деятельности и о возможности ежемесячных выплат в размере от 100 до 130% годовых, исходя из суммы инвестируемых жителями денег. Используя доверительные отношения с потерпевшими, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, обвиняемая убеждала их переводить деньги на ее банковские счета либо передавать наличными, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возврату средств.

"По уголовному делу в качестве потерпевших признано 33 лица, общий установленный материальный ущерб от действий обвиняемой составил свыше 46 млн рублей, из которых на досудебной стадии возмещено 26 млн рублей", - добавили в прокуратуре.