В Ростове-на-Дону трех полицейских заподозрили в вымогательстве 3 млн рублей

Их уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Пятерых мужчин, трое из которых работали в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Ростову-на-Дону, подозревают в вымогательстве 3 млн рублей у местных жителей, угрожая им подбросить запрещенные вещества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

"Установлено, что в августе 2022 года группа граждан, из которых трое на тот момент являлись сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Ростову-на-Дону, неправомерно проникли в квартиру и потребовали от жильцов денежные средства в сумме 3 млн рублей. При этом они угрожали подбросить им запрещенные вещества и распространить недостоверные сведения об их причастности к незаконному обороту наркотических средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки в 2022 году сотрудников уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Материалы, собранные оперативниками, направили в следственные органы для принятия процессуального решения.