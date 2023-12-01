В Красноярском крае спасатели вывезли укрывшихся под перевернутым автобусом от дождя людей

Всего в транспорте находились восемь человек, среди которых были три женщины и двое детей

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Спасатели вывезли восемь пассажиров, укрывшихся под перевернувшимся автобусом от ледяного дождя в Шарыповском районе Красноярского края. Об этом сообщило агентство по ГО, ЧС и пожарной безопасности региона.

"В Шарыповском районе на автотрассе Шарыпово - Ужур перевернулся микроавтобус. В нем находились восемь человек, среди которых три женщины и двое маленьких детей. К счастью, никто не пострадал. В ожидании помощи женщины с детьми укрылись от непогоды в перевернувшемся автомобиле. Из-за плохих погодных условий дорога обледенела, передвигаться по ней было крайне затруднительно и небезопасно. Краевые спасатели, прибывшие на место происшествия, забрали пассажиров микроавтобуса и увезти их в Шарыпово", - говорится в сообщении.

Утром 1 декабря в Красноярском крае прошел ледяной дождь. Из-за сильного гололеда отменили рейсы пассажирских междугородних и межмуниципальных автобусов на юго-западе региона. На трассах дежурит 300 единиц спецтехники. При таких погодных условиях спасатели рекомендует воздержаться от загородных поездок.