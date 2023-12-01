Полиция задержала подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области

Фигуранты требовали у матери ребенка выкуп в размере 1,5 млн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четырех человек, которых подозревают в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и требовании у ее матери выкупа в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из главного управления уголовного розыска МВД России - настоящие профессионалы! Они оперативно установили подозреваемых в похищении восьмилетней [девочки]. Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина", - написала она в Telegram-канале, отметив, что устанавливаются все обстоятельства случившегося.

30 ноября следственное управление СК РФ по Калужской области сообщило, что возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетней девочки, о пропаже стало известно 29 ноября. В поисках школьницы принимали участие следователи и отряд "Лиза Алерт". Как сообщали в МВД, похитители требовали выкуп у ее матери в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте. Вечером 30 ноября девочку нашли в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части, ее жизни ничего не угрожает, ребенка передали матери.

Внесена правка (11:52 мск) - уточняется дата в третьем абзаце.