В Приамурье двоих мужчин обвинили в убийстве предпринимателя и его работника

Возбуждено уголовное дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Двое мужчин, которые подрабатывали на владельца пасеки в Архаринском округе Амурской области, обокрали и убили его вместе с другим работником, заведено уголовное дело.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области 32-летним жителю города Хабаровска и жителю Октябрьского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

Предварительно сообщается, что двое пьяных мужчин проникли в дом владельца пасеки, где они подрабатывали у него с начала ноября, похитили денежные средства и оружие, после чего застрелили 66-летнего мужчину, а затем нанесли телесные повреждения пасечнику. После этого попытались покинуть место преступления на автомобиле, но не справились с управлением и съехали в овраг. Один из них на попутном транспорте уехал в Архару. Второй вернулся и увидел, что хозяин пасеки еще подает признаки жизни. Он нанес ему несколько ударов топором по голове, поджег жилище и скрылся.

Тела были обнаружены на территории пасеки при тушении пожара. По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого совместно с сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны двое 32-летних граждан.

У обвиняемых изъято похищенное имущество, при осмотре местности в районе места происшествия обнаружено оружие, из которого производились выстрелы. В настоящее время обвиняемые заключены под стражу.