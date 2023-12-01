Суд оставил в силе приговор сообщившему о минировании соцобъекта в Брянской области

Он приговорен к 3,5 года колонии

БРЯНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Судебная коллегия Брянского областного суда оставила без изменений приговор жителю региона, которого приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся террористическом акте на объекте социальной инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Решением Клинцовского районного суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В результате рассмотрения апелляционной жалобы решением судебной коллегии Брянского областного суда приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Ранее УФСБ России по Брянской области и сотрудники регионального УМВД выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона, сообщившего о готовящемся террористическом акте на объекте социальной инфраструктуры. Сообщение оказалось ложным и совершено из хулиганских побуждений.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).