В Москве на рынке "Садовод" произошел пожар

Площадь пожара составляет 350 кв. м

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар начался на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, его площадь составляет 350 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Площадь пожара составляет 350 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен второй номер сложности, всего их в Москве пять, пятый - самый высокий, отметили в экстренных службах.

В МЧС сообщили, что эвакуировали 350 человек.

"Спасатели эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов", - сказали в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре на рынке "Садовод" поступило в 11:58. Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что горят несколько торговых павильонов на 19 и 20 линиях, огонь быстро распространяется.

На территории "Садовода" нередко происходят пожары. Один из них зафиксирован в мае текущего года, тогда площадь возгорания составила 50 кв. м. Другой пожар произошел в июне.

В новость внесены изменения (13:22) - уточняется площадь пожара.