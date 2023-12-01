В Самарской области в ДТП погибла женщина

Госпитализировали двух детей

ТАСС, 1 декабря. Женщина погибла в ДТП на трассе в Самарской области, пострадали двое детей, сообщает ГУ МВД России по региону в своем Telegram-канале.

"Полицейские работают на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе. По предварительным данным, в 10:32 на 106-м км трассы Самара - Бугуруслан женщина-водитель, управляя автомобилем Lada Granta, по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Renault Duster. На месте ДТП скончалась водитель отечественного автомобиля", - говорится в сообщении.

Два малолетних пассажира Lada Granta доставлены в больницу.

На месте находится представитель руководства территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Прокуратура проводит проверочные мероприятия в связи с ДТП. "По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Granta не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Самаркой области.