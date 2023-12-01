Калининградская таможня передала Росимуществу 61 кг изъятого у поляка нелегального янтаря

Его стоимость оценили в 443,5 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Калининградская областная таможня передала в собственность Росимущества более 60 кг янтаря-сырца стоимостью почти 450 тыс. рублей. Его ранее изъяли у гражданина Польши при незаконной попытке вывоза его с территории региона, сообщила пресс-служба областной таможни.

"Янтарь-сырец массой в 61 кг был задержан инспекторами таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское" при попытке гражданином Польши нелегально вывезти его с территории Калининградской области в Литовскую Республику в личном автомобиле", - рассказали в пресс-службе ведомства. С целью сокрытия от таможенников ценного минерала в автомобиле оборудовали тайник, доступ к которому стал возможен лишь после демонтажа самодельной конструкции при помощи слесарных инструментов.

Янтарь, извлеченный из тайника машины, был оценен таможенным экспертом в 443,5 тыс. рублей. В отношении гражданина Польши возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля).

"Поскольку владелец товара не предпринял никаких мер по его возвращению и не сообщил о своих намерениях в отношении изъятого янтаря, то по ходатайству Калининградской транспортной прокуратуры судом было принято решение признать янтарь бесхозяйным и передать в собственность Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

На территории Калининградской области сконцентрировано до 90% мировых запасов янтаря. Его промышленную добычу и переработку осуществляет Калининградский янтарный комбинат, расположенный на побережье Балтийского моря. Поскольку янтарь относится к стратегически важным ресурсам, он может вывозиться за рубеж только при наличии соответствующих документов.