В Екатеринбурге задержали подозреваемого в стрельбе в студента

По данным полиции, фигурант имеет несколько судимостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Екатеринбургу задержали подозреваемого по делу о стрельбе, при которой пострадал студент УрФУ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"По горячим следам установлен и задержан подозреваемый - ранее судимый неработающий местный житель 2001 года рождения. Согласно материалам уголовного дела, фигурант, находясь у дома по проспекту Ленина, 51 в Екатеринбурге, произвел выстрел из пневматического пистолета в голову потерпевшего, причинив студенту ранение лица", - сказали в СК.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, подозреваемый имеет несколько судимостей. В период с 2018-го по 2020-й год привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и за половое сношение с несовершеннолетним.

"В последний раз из мест лишения свободы он освободился летом текущего года, наказание отбывал в ИК №53 Верхотурья. При задержании сопротивление сыщикам не оказал. В содеянном раскаивается и просит прощения у потерпевшего студента", - отметил начальник пресс-службе ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту стрельбы в Екатеринбурге. Мужчина получил ранение лица, его доставили в больницу.