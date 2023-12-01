Новый эпизод выявили в деле руководства белгородской компании ООО "БИК-Сити"

Возбудили дело о превышении должностных полномочий

БЕЛГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Новый эпизод преступной деятельности выявили на этапе расследования уголовного дела директора компании ООО и его заместителя Олега Казакова о хищении более 3 млн рублей при строительстве домов для многодетных семей в Белгородской области. В отношении них возбудили дело о превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Вскрыты новые эпизоды коррупционной деятельности руководителя ООО "БИК-Сити" Плахтия А.А. и его заместителя Казакова О.Г. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, фигуранты в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" на оплату работ по разработке проектно-сметной документации, организовали строительство индивидуальных жилых домов в нарушение нормативных требований, чем нанесли существенный ущерб бюджету Белгородской области.

В августе 2023 года руководителей ООО "БИК-Сити" задержали по подозрению в мошенничестве, злоумышленники пытались похитить бюджетные средства, выделенные компании на строительство в Белгородской области домов для многодетных семей в рамках государственных программ. Сумма хищения составила более 3 млн рублей. В отношении Плахтия и Казакова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

При проведении обыска по месту жительства Казакова обнаружили паспорт гражданина Румынии на его имя, которым он был документирован в 2018 году. Он скрывал факт наличия у него гражданства иностранного государства, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России гражданства (подданства) иностранного государства). В сентябре 2023 года в отношении Плахтия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) за причинение ущерба ГБУ "Дирекция ООПТ и лесного хозяйства" путем осуществления незаконных выплат.