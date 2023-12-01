В Тульской области в ДТП погибли два человека

Еще один получил тяжелые травмы

ТАСС, 1 декабря. Столкновение трех автомобилей произошло в Чернском районе Тульской области, погибли два человека, одного госпитализировали, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, один человек госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 10:00 на 273-м км автодороги М-2 "Крым" Чернского района Тульской области.

Как уточнила пресс-служба прокуратуры по региону, столкнулись три автомобиля марок Great Wall, Lada Granta и "Камаз", госпитализированный человек находится в тяжелом состоянии. "Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находятся на контроле в прокуратуре района. Кроме этого, прокуратура даст оценку деятельности компетентных органов по содержанию дорожного полотна в зимний период", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.