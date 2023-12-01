Летевший из Калининграда в Москву самолет сел в Петербурге из-за неисправности

На борту находятся 182 пассажира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", следовавший из Калининграда в Москву, сел в Пулково из-за неисправности, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

"Сегодня, 1 декабря, в аэропорту совершил благополучную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Калининграда в Шереметьево. На борту - 182 пассажира. Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность", - рассказали в пресс-службе.

Аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме. Самолет приземлился в 12:20, добавили в пресс-службе.