Суд арестовал адвоката, который обещал матери осужденного перевести его в другую колонию

Геннадий Нефедовский пробудет под стражей до 13 января

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу адвоката Адвокатской палаты Москвы Геннадия Нефедовского, который обвиняется в мошенничестве, связанном с обещанием матери осужденного существенно улучшить условия его содержания. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Нефедовскому Г. В., обвиняемому по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 января", - сказали в суде. Защита адвоката уже подала жалобу на это решение.

Дело в отношении адвоката было возбуждено столичным управлением СК. Как рассказали журналистам в пресс-службе ведомства, в 2019 году Нефедовский обещал матери мужчины, отбывающего наказание в одной из колоний Республики Мордовии, существенно улучшить условия его содержания. В частности, он заявил, что поможет перевести ее сына в другое исправительное учреждение и сменить режим на более мягкий. За свои услуги он попросил 800 тысяч рублей.

"Защитник заведомо осознавал, что взятые на себя обязательства он выполнять не будет, а денежными средствами распорядится по своему усмотрению. С фигурантом проведены необходимые следственные действия, в ходе допроса он признал свою вину", - сказали в пресс-службе столичного СК.