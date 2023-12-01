В Подмосковье задержали за оборот наркотиков разыскиваемого Интерполом латиноамериканца

При себе у подозреваемого оказалось 214 полимерных свертков с порошкообразным веществом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали гражданина одной из стран Латинской Америки по подозрению в незаконном обороте наркотиков в подмосковной деревне Бородино. Задержанный разыскивается Интерполом за аналогичные преступления, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступила информация от местных жителей о том, что в одном из домов в Бородино жильцы вызывают подозрения в незаконном обороте наркотиков. "Прибывшими сотрудниками полиции около подъезда был остановлен 28-летний гражданин одной из стран Латинской Америки. Увидев полицейских, мужчина занервничал - при себе у него было обнаружено 214 полимерных свертков с порошкообразным веществом", - рассказала Петрова. В квартире полицейские нашли 4 пластиковых контейнера и 183 полимерных свертка с аналогичным веществом. "Общий вес изъятого составил более 900 граммов. Содержимое одного из пакетов является производным наркотического средства метилэфедрона, остальные материалы будут исследованы в ходе дальнейшего расследования", - пояснила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.