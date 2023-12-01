1 декабря, 10:45
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Что известно о пожаре на рынке "Садовод" в Москве

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

На юго-востоке Москвы 1 декабря произошел пожар на территории рынка "Садовод". По последним данным, пострадали два человека. В МЧС сообщили об эвакуации 350 человек. Площадь возгорания достигла 350 кв. м.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства происшествия

  • Информация о пожаре на "Садоводе" поступила в 11:58.
  • По данным экстренных служб, огонь распространился по 19-й и 20-й линиям. Как уточнили в МЧС, горят товары в смежных трехуровневых контейнерах.
  • Площадь пожара достигла 350 кв. м, рассказали ТАСС в экстренных службах.
  • О причинах возгорания пока не сообщалось.

Пострадавшие

  • В результате пожара пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь, сообщили в оперативных службах.

Работа экстренных служб

  • Сотрудники МЧС эвакуировали с рынка 350 человек.
  • К тушению привлекли более 100 человек и 45 единиц техники. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности (самый высокий - пятый).
  • Как рассказали в МЧС, борьбу с огнем осложняет "высокая пожарная нагрузка, плотная застройка". Сотрудникам ведомства приходится разбирать конструкции соседних павильонов.

О "Садоводе"

  • Торговый комплекс "Садовод" находится на юго-востоке Москвы по адресу: 14-м км МКАД, дом 2, cтроение 2. Рынок, принадлежащий компании "Киевская площадь", занимает 40 гектаров и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. Ежегодно его посещают около 36,5 млн покупателей.
  • На территории "Садовода" нередко происходят пожары. В мае огонь охватил 50 кв. м рынка, в июне - 30 кв. м. В обоих случаях никто не пострадал.
 
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