Что известно о пожаре на рынке "Садовод" в Москве

На юго-востоке Москвы 1 декабря произошел пожар на территории рынка "Садовод". По последним данным, пострадали два человека. В МЧС сообщили об эвакуации 350 человек. Площадь возгорания достигла 350 кв. м.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства происшествия
- Информация о пожаре на "Садоводе" поступила в 11:58.
- По данным экстренных служб, огонь распространился по 19-й и 20-й линиям. Как уточнили в МЧС, горят товары в смежных трехуровневых контейнерах.
- Площадь пожара достигла 350 кв. м, рассказали ТАСС в экстренных службах.
- О причинах возгорания пока не сообщалось.
Пострадавшие
- В результате пожара пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь, сообщили в оперативных службах.
Работа экстренных служб
- Сотрудники МЧС эвакуировали с рынка 350 человек.
- К тушению привлекли более 100 человек и 45 единиц техники. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности (самый высокий - пятый).
- Как рассказали в МЧС, борьбу с огнем осложняет "высокая пожарная нагрузка, плотная застройка". Сотрудникам ведомства приходится разбирать конструкции соседних павильонов.
О "Садоводе"
- Торговый комплекс "Садовод" находится на юго-востоке Москвы по адресу: 14-м км МКАД, дом 2, cтроение 2. Рынок, принадлежащий компании "Киевская площадь", занимает 40 гектаров и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. Ежегодно его посещают около 36,5 млн покупателей.
- На территории "Садовода" нередко происходят пожары. В мае огонь охватил 50 кв. м рынка, в июне - 30 кв. м. В обоих случаях никто не пострадал.