Что известно о пожаре на рынке "Садовод" в Москве

На юго-востоке Москвы 1 декабря произошел пожар на территории рынка "Садовод". По последним данным, пострадали два человека. В МЧС сообщили об эвакуации 350 человек. Площадь возгорания достигла 350 кв. м.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства происшествия

Информация о пожаре на "Садоводе" поступила в 11:58.

По данным экстренных служб, огонь распространился по 19-й и 20-й линиям. Как уточнили в МЧС, горят товары в смежных трехуровневых контейнерах.

Площадь пожара достигла 350 кв. м, рассказали ТАСС в экстренных службах.

О причинах возгорания пока не сообщалось.

Пострадавшие

В результате пожара пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь, сообщили в оперативных службах.

Работа экстренных служб

Сотрудники МЧС эвакуировали с рынка 350 человек.

К тушению привлекли более 100 человек и 45 единиц техники. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности (самый высокий - пятый).

Как рассказали в МЧС, борьбу с огнем осложняет "высокая пожарная нагрузка, плотная застройка". Сотрудникам ведомства приходится разбирать конструкции соседних павильонов.

О "Садоводе"