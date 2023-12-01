Экс-чиновника администрации Сыктывкара подозревают в злоупотреблении полномочиями

Объем причиненного ущерба оценили в 24 млн рублей

ТАСС, 1 декабря. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего и.о. начальника управления дорожной инфраструктуры администрации городского округа "Сыктывкар" по факту злоупотребления полномочиями при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации городского округа "Сыктывкар", подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022-2023 годах чиновник подписал акт приемки выполненных работ по муниципальному контракту, зная, что проектная документация объектов улично-дорожной сети не соответствует условиям контракта, а также имеет нарушение ГОСТ. В результате его действия подрядчику перечислили более 24 млн рублей, а цели и задачи региональной и муниципальной программ оказались не достигнутыми.

Как сообщила прокуратура республики, по материалам проверки которой возбудили уголовное дело, речь идет об улице Заводской в Сыктывкаре, по которой ведут пути следования к помещениям региональных отделений Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих. После проведенных по нацпроекту работ там отсутствуют тротуары. В проектных решениях тротуары не были предусмотрены и на других отремонтированных улицах.