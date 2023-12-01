В Кузбассе мошенники заставили женщину взять кредит и поджечь военкомат

По данным следствия, аферисты представились сотрудниками банка и заявили, что у потерпевшей якобы был кредит, а документы хранятся в местном военкомате, который необходимо поджечь

КЕМЕРОВО, 1 декабря. /ТАСС/. Мошенники убедили жительницу Анжеро-Судженска в Кемеровской области взять кредит и поджечь местный военкомат, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 30 ноября 2023 года в Анжеро-Судженске 41-летняя обвиняемая пришла к зданию военного комиссариата, где подожгла имеющуюся при себе стеклянную емкость с находившейся в ней легковоспламеняющейся жидкостью и бросила ее в окно, расположенное на первом этаже военкомата, причинив своими действиями материальный ущерб", - говорится в сообщении.

В результате женщину обвинили в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Как обвиняемая объяснила на допросе, ей через мессенджер позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и заявили, что у женщины якобы был кредит, а документы хранятся в местном военкомате, который необходимо поджечь. Местная жительница послушала мошенников, перед этим взяв еще один кредит и переведя деньги на другой счет.

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.