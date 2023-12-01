Суд арестовал главу транспортной компании "Авиаброкер" по делу о взятке

Станислав Галлямов будет находиться под стражей до 28 января

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора ООО "Авиаброкер" Станислава Галлямова по делу о покушении на взятку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении генерального директора ООО "Авиаброкер" Галлямова Станислава Рэмовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 января", - сказали в пресс-службе.

По данным ЕГРЮЛ, компания "Авиаброкер" зарегистрирована в 2008 году, занимается транспортными услугами, базируется в аэропорту Внуково. Галлямов руководит организацией с апреля 2008 года.