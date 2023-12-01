В Хасавюрте задержали подростка, подозреваемого в вымогательстве денег

По версии следствия, он вымогал у ребенка 3 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Хасавюрта, подозреваемого в вымогательстве с применением насилия. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Хасавюрта, подозреваемого в вымогательстве с применением насилия (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ). Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 ноября 2023 года в одном из образовательных учреждений города 16-летний подросток по надуманному поводу с применением насилия вымогал у ребенка 3 тыс. рублей. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях распространилась публикация о том, что в одной из школ Хасавюрта подросток под угрозой применения насилия требует от учащихся деньги, а также применяет насилие в отношении детей.