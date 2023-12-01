Во Владимире вынесли приговор двум мужчинам, изготовившим 29 кг мефедрона

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 13 и 7 лет соответственно

ТАСС, 1 декабря. Владимирский областной суд приговорил двух лиц, организовавших нарколабораторию и изготовивших в ней 29 кг мефедрона на продажу, к лишению свободы на сроки 13 и 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Владимирским областным судом постановлен приговор в отношении двух лиц, осужденных по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). <...> Суд назначил осужденным З. и Э. наказание в виде лишения свободы на срок 13 и 7 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что осужденный З. нашел в Суздальском районе области помещения для незаконного производства наркотических средств, разместил в них специальное оборудование, химические вещества и материалы. "В период с марта по 28 апреля 2022 года З., находясь в помещении указанных строений, незаконно произвел с целью дальнейшей продажи более 29 кг наркотического средства мефедрон", - уточнили в пресс-службе.

Его знакомый, Э., помогал изготавливать наркотики, упаковывал их, а также предоставлял свой банковский счет для получения денежных средств. При проведении оперативно-разыскных мероприятий наркотики изъяли.