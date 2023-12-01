В Белгороде женщину осудили на восемь лет за попытку сбыть 20 кг синтетических наркотиков

Как сообщили в ФСБ, она хранила наркотики в тайниках, один из которых находился в лесу Горняшка

ТАСС, 1 декабря. Старооскольский городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы женщину, которая планировала распространить 20 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"Женщина из корыстных побуждений вступила в сговор с организаторами незаконного сбыта наркотиков и должна была изъять из тайника вещество ("N-метилэфедрон a-PVP") общей массой около 20 кг, разложив его по трем самостоятельно изготовленным тайникам. <...> Обвиняемая признана виновной в совершении указанного преступления и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тайник находился в лесу Горняшка. Довести преступный умысел да конца женщина не смогла, ее задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный с использованием телекоммуникационной сети интернет группой лиц по предварительному сговору).