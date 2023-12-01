В Самаре следствие передало в суд ходатайство об аресте певца Шарлота

Судебное заседание состоится 2 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Самары рассмотрит материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении певца Эдуарда Шарлота. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Поступило [ходатайство] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения, состоится 2 декабря.

22 ноября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину он признал. Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 25-летнего пассажира. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве.

24 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что следственное управление СК РФ по Самарской области в отношении певца возбудило три уголовных дела по статьям о реабилитации нацизма и об оскорблении чувств верующих.