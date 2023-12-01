Следствие будет ходатайствовать об аресте похитителей восьмилетней девочки

По информации Следственного комитета, ими оказались семейная пара, их сын и общий знакомый

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следствие попросит суд арестовать четырех похитителей восьмилетней девочки в Калужской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, ими оказались семейная пара, их сын и общий знакомый.

"Сегодня по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере), следователями СК задержаны жительница деревни Касьяново Ульяновского района Калужской области, ее бывший супруг и их общий сын, а также нынешний супруг женщины. Все фигуранты доставлены к следователю СК, где с ними будут проведены необходимые следственные и процессуальные действия. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 29 ноября девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и направилась в сторону своего дома. В этот момент подозреваемые поместили ее в автомобиль и отвезли в свое домовладение в деревне Касьяново. На следующий день ввиду широкой огласки безвестного исчезновения девочки подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи.

"В рамках расследования проведены обыски и осмотры в месте удержания ребенка, а также в деревне, где ее оставили похитители. В ходе обыска изъята одежда подозреваемых, средства связи, автомобильные номера и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Несовершеннолетняя и ее мама признаны потерпевшими, в ближайшее время планируется допрос с участием психолога", - заключили в СК.