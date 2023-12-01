В Петербурге в ангаре произошел пожар площадью 200 кв. м

Сведения о пострадавших не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар площадью 200 кв. м произошел в ангаре вблизи железной дороги в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пожар локализовали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"В ангаре происходит горение на площади 200 кв. м. В 15:46 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1-бис, работают по №1", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. Информация о возгорании по адресу: Приморский район, Заусадебная ул., д. 31 поступила 1 декабря в 14:55.

Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 7 единиц техники и 25 человек личного состава от МЧС.

Вблизи здания, на другой стороне улицы, проходит железная дорога, соединяющая станции Старая Деревня и Новая Деревня.