В Волгограде в замороженных полуфабрикатах обнаружили возбудитель АЧС

Определяется карантинная зона, в которой уничтожению подлежат все свиньи

ВОЛГОГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на складе с замороженными полуфабрикатами в Волгограде. Соответствующий документ комитета ветеринарии Волгоградской области размещен на сайте администрации региона.

"В связи с выявлением инфицированного объекта африканской чумы свиней на территории городского округа город-герой Волгоград в продукции свиного происхождения <...> приказываю утвердить план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта по африканской чуме свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни", - говорится в тексте документа.

Вирус найден в наборе для холодца, мясном полуфабрикате из свинины в холодильной камере площадью около 300 кв. м на шоссе Авиаторов, 13.

Ранее в регионе уже было выявлено несколько очагов АЧС, первый из них - в личном подсобном хозяйстве.

Африканская чума свиней не представляет опасности для человека, но несет угрозу для животноводства. Определяется карантинная зона, в которой уничтожению подлежат все свиньи.