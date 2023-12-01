Задержанный за совершение терактов в Рязанской области рассказал, как подорвал состав

Видео допроса опубликовал СК РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса жителя Рязани, подозреваемого в совершении терактов по заданию военной разведки Украины. Задержанный рассказал, как подорвал железнодорожный состав.

"Снарядил велосипед и рюкзак и поехал в сторону совершения теракта. Мы прибыли в место осуществления подрыва. Я передвигался по дороге и выложил все вещи для осуществления подрыва. После того как установил два СВУ (самодельное взрывное устройство - прим. ТАСС) и видеокамеру, я начал отдаляться от места установки и услышал звук состава. Когда поезд оказался в поле зрения камеры, я осуществил подрыв", - сказал он в ходе допроса.