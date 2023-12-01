В центре Москвы продавец шаурмы устроил погоню с ножом за недовольным едой покупателем

Сотрудники полиции задержали мужчину с ножом и доставили его в ОМВД

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Продавец круглосуточного киоска по продаже шаурмы на Таганской улице в Москве погнался с ножом за недовольным покупателем. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, по факту происшествия проводится проверка.

"На улице Таганской произошел конфликт между двумя гражданами, прибывшими сотрудниками полиции мужчина с ножом был задержан и доставлен в ОМВД. Оба участника конфликта опрошены. По данному факту полицейскими проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что конфликт произошел между продавцом круглосуточного заведения по продаже шаурмы и покупателем. "В результате словесного конфликта продавец киоска, вооружившись ножом, побежал за покупателем, при этом угрожая расправой", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительной причиной конфликта стало недовольство молодого человека приготовленной шаурмой.