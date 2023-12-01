В Херсонской области на 3,5 года колонии осудили члена нацбатальона, блокировавшего Крым

Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России

ГЕНИЧЕСК, 1 декабря. /ТАСС/. Суд в Херсонской области приговорил к 3,5 года колонии строгого режима члена запрещенного в РФ вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", участвовавшего в блокировании проезда и доставки продуктов в Крым.

"Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Херсонской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 43-летнему жителю поселка Партизаны Генического района Херсонской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации)", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного следственного управления СК РФ. В ходе следствия член нацбатальона дал признательные показания.

Установлено, что в 2015 году он добровольно вступил в запрещенное вооруженное формирование и принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации. "Действуя в составе батальона, обвиняемый, незаконно возложив на себя функции сотрудника правоохранительных структур и органов власти, осуществлял охрану контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар", располагавшегося в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации. Там же он блокировал проезд транспортных средств, осуществляющих доставку продовольствия и других товаров народного потребления в Республику Крым", - отмечается в сообщении.

В ГУ МВД по Херсонской области уточнили, что суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в колонии строгого режима.