1 декабря, 14:00,
обновлено 1 декабря, 14:13

Более 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначены аресты и штрафы

Рамазан Рашидов/ ТАСС
© Рамазан Рашидов/ ТАСС

При этом в отношении двух лиц производство прекращено

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Административные аресты от 1 до 10 суток, штрафы и обязательные работы назначены различными судами Дагестана 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

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"Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту по статьям 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП РФ. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94-х наложен административный штраф от 3 000 до 10 000 рублей, 42 назначены обязательные работы", - сказала Мамаева. 

Она добавила, что в отношении двух лиц производство прекращено.

Ранее сообщалось, что 44 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы, обвиняемых по ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), обжаловали аресты в Верховном суде Дагестана. 

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