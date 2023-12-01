В Испании по запросу США задержали основателя "Ассоциации дружбы с Северной Кореей"

Предполагается, что он якобы организовал несколько конференций по криптовалютам в столице КНДР с помощью американского гражданина и обошел американский санкционный запрет

МАДРИД, 1 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала в Мадриде по запросу США подозреваемого в мошенничестве, которому грозит до 20 лет лишения свободы. Об это говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, стражи порядка вели расследование с октября. По версии следствия, в 2018 году подозреваемый основал "Ассоциацию дружбы с Северной Кореей". Предполагается, что он якобы организовал несколько конференций по криптовалютам в столице КНДР с помощью американского гражданина и обошел санкционный запрет, введенный США.

Мужчина был задержан по прибытии на поезде из Барселоны в Мадрид.