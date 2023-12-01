В администрации Волжского не подтвердили взрыв бытового газа в квартире

Причина пожара устанавливается

ВОЛГОГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Власти города Волжского Волгоградской области не подтвердили взрыв бытового газа, сообщили ТАСС в администрации города.

"Бытовой газ опровергаем, это не бытовой газ", - сообщили в мэрии.

В региональном управлении МЧС также опровергли информацию о взрыве, сообщив о полной ликвидации пожара, в результате которого пострадал один человек.

"В 16:58 мск поступило сообщение о пожаре в городе Волжском. В доме, в одной из квартир, горели домашние вещи на площади 15 кв. м. Пострадал мужчина (личность устанавливается)", - говорится в сообщении. Пожарные ликвидировали горение в 17:19 мск.

В ведомстве добавили, что пожар был ликвидирован за 21 минуту, включая время на прибытие. В тушении пожара были задействованы 20 человек и 7 единицы техники.

В Telegram-канале администрации также сообщается о ликвидации пожара.

"Пожар полностью ликвидирован. Возгорание в квартирах локализовано. Работают правохранительные органы, причины уточняются", - написали там.