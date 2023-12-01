В Волжском в результате пожара в жилом доме погиб один человек

В региональной прокуратуре также сообщили, что другие квартиры жилого дома не получили повреждений

ВОЛГОГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара в квартире в жилом доме в городе Волжский.

Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

"На месте происшествия обнаружен труп, предположительно, 66-летнего брата хозяйки квартиры. В настоящее время пожар локализован, повреждений иных квартир не имеется", - сообщили в ведомстве.

Как сообщил журналистам на месте ЧП заместитель главы города Волжского Алексей Мацаев, предварительно, погибший в пожаре мужчина поджег квартиру сам. "На месте обнаружен труп мужчины и работают следственные органы. По предварительной информации, мужчина облил квартиру бензином и поджег", - сказал Мацаев.