В центре Харькова более 200 домов остались без тепла из-за прорыва трубы

Специалисты планируют выполнить необходимые работы до завершения рабочего дня, сообщили в горсовете

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 200 домов в центре Харькова остались без теплоснабжения из-за прорыва трубопровода. Об этом сообщил городской совет.

"Из-за прорыва магистрального трубопровода диаметром 800 мм в Харькове временно без отопления и горячей воды остались 208 домов, преимущественно в Шевченковском районе. По словам технического директора КП "Харьковские тепловые сети" Евгения Кауркина, аварийная ситуация на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-5 произошла в десять утра. Через полчаса прорыв локализовали", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным властей, основная часть домов заживлена от резервных теплосетей. Специалисты планируют выполнить необходимые работы до завершения рабочего дня, после чего начнут восстанавливать подачу тепла и горячей воды, добавили в горсовете.