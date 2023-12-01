Аксенов извинился за долгий ремонт электросетей, отметив, что делается все возможное

Глава Республики Крым отметил, что "Крымэнерго" и другие службы "выкладываются на 100%"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принес извинения жителям региона за долгое восстановление электроснабжения, нарушенного штормовым ветром, отметив, что "Крымэнерго" и другие службы "выкладываются на 100%".

"Почти полмиллиона людей было без света, без электроэнергии. <...> Масштаб разрушений с точки зрения линий электроснабжения - самый большой за все периоды измерений, какие только я помню. Приношу крымчанам извинения, на самом деле. Что могу сказать: службы "Крымэнерго", вспомогательные службы выкладываются на 100%, люди падают в некоторых случаях. <...> К сожалению - я приношу извинения крымчанам - в течение двух суток не смогли выровнять ситуацию", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Глава региона напомнил, что ремонту всю неделю мешал сохраняющийся штормовой ветер, при этом Аксенов отметил высокую скорость реагирования ремонтных бригад.

Ранее глава республики пригрозил служебными проверками в отношении руководителей муниципалитетов и отделений "Крымэнерго", если ликвидацию последствий шторма не завершат к пятнице, однако в пятницу без электроснабжения остаются около 1,6 тыс. абонентов.