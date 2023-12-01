В Петербурге ликвидировали пожар в ангаре

Сведения о пострадавших не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар площадью 200 кв. м в ангаре вблизи железной дороги в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"В 19:41 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

О возгорании в ангаре на Заусадебной улице, 31, стало известно в 14:55 мск. Как сообщал ТАСС, менее чем через час огонь удалось локализовать. К ликвидации пожара привлекались 25 человек личного состава и семь единиц техники МЧС.

Прокуратура Приморского района города устанавливает обстоятельства и причины пожара, а также контролирует ход и результаты проверок, проводимых территориальным отделом ГУ МЧС и правоохранительными органами.

Вблизи горевшего здания, на другой стороне улицы, проходит железная дорога, соединяющая станции Старая Деревня и Новая Деревня.