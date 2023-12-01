Силовики задержали экс-министра транспорта Чувашии

Владимир Осипов находился в отставке со 2 октября

ТАСС, 1 декабря. Бывший глава Минтранса Чувашии Владимир Осипов задержан. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики.

"Задержан", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

29 сентября стало известно, что в Минтрансе и Минфине Чувашии прошли обыски и выемка документов. В правоохранительных органах пояснили, что мероприятия связаны со строительством и ремонтом дорог на территории республики.

2 октября Осипов, руководивший Минтрансом республики с февраля 2020 года, ушел в отставку. Глава республики Олег Николаев тогда заявлял, что следственные органы разберутся в деталях нарушений, дадут объективную оценку.