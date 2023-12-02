В Мексике в результате крушения вертолета погибли три человека

Он совершал плановый разведывательный полет над электрической подстанцией, сообщила Федеральная комиссия по электроэнергетике

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в результате крушения вертолета в мексиканском штате Морелос. Об этом в пятницу сообщила Федеральная комиссия по электроэнергетике (CFE) в социальной сети X (ранее Twitter).

"Федеральная комиссия по электроэнергетике сообщает, что около 10:39 (19:39 мск) вертолет Eurocopter EC-130 с регистрационным номером XA-NAT, приписанный к отделу физической безопасности CFE, потерпел крушение во время выполнения планового разведывательного полета над электрической подстанцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место аварии выехали сотрудники компании для установления причин крушения вертолета.